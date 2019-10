Reveil brengt op Allerheiligen muziek, verhalen en evocaties op begraafplaats Nederbrakel Ronny De Coster

28 oktober 2019

11u03 0 Brakel De begraafplaats van Nederbrakel is een van de 113 plaatsen in Vlaanderen waar op 1 november een Reveil-herdenkingsevocatie plaatsvindt. Onder anderen leerlingen van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en leden van Triverius herdenken en eren de overleden dorpsgenoten met muziek, verhalen en evocaties;

Reveil is een gratis evenement dat mensen op 1 november dichter bij elkaar brengt met muziek, lokale levensverhalen en poëzie. Het non-profit project van vzw Reveil en de popband Zinger verspreidde het idee zich tot in één op de drie gemeentes in Vlaanderen.

Er zijn die dag op de begraafplaats aan de Kerhofstraat in Nederbrakel herdenkingsevocaties om 10.15 uur, om 10.45 uur en om 11.15 uur brengen enkele leerlingen van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen, Filip Verwee, een accordeonist, leerlingen Speltheater een stemmige evocatie op de begraafplaats van Nederbrakel.

Eerbetoon door Triverius

Om 17 uur brengt de geschied- en heemkundige kring Triverius een eerbetoon aan de overleden dorpsgenoten. De organisatie nodigt geïnteresseerden uit om een lichtje mee te brengen en zo bij te dragen aan een warm en ingetogen samenzijn.