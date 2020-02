Exclusief voor abonnees

Renners in aantocht, maar eerst vullen Marnic en Mohammed de putjes in Brakel. “Wij kijken anders naar de koers: met trots maar ook in de hoop dat hier geen renner struikelt”

Op pad met de mannen van de technische dienst die het parcours van de Omloop koersklaar maken.

Ronny De Coster

28 februari 2020

13u50

