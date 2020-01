Reeks inbraken in Zwalm, Brakel en Maarkedal, maar nergens iets gestolen Ronny De Coster

05 januari 2020

11u20 0 Brakel De politie onderzoekt een bizarre reeks inbraken en inbraakpogingen. De daders sloegen vooral toe in Zwalm, maar ook in Brakel en Maarkedal. Opmerkelijk: nergens lijkt er iets gestolen.

De golf van inbraken en inbraakpogingen is begonnen eind december in de Kuiperstrat in Dikkele. Op 31 december waren woningen aan de Zwalmlaan, Noordlaan, Krekelstraat in Munkzwalm aan de beurt. Mogelijks dezelfde daders gingen op nieuwjaarsdag aan de slag in woningen aan de Kaseelstraat en Watermolenstraat in Brakel en aan de Ommegangstraat in Maarkedal.

De politie onderzoekt of de verschillende inbraken en inbraakpogingen het werk zijn van dezelfde dader(s). Eén gelijkenis is er alvast: nergens lijkt er iets gestolen te zijn. Dat laat vermoeden dat het mogelijks gaat om puur vandalisme.