Red Zebra-zanger brengt nieuw Everbeeks T-shirt uit “omdat mensen blijven vragen of ik in Everbeek-Boven of -Beneden woon” Ronny De Coster

09 juli 2019

16u19 4 Brakel Red Zebra-zanger en jeugdauteur Peter Slabbynck ging 4 jaar gelden in Everbeek wonen en blijft er zich over verbazen dat mensen hem nog altijd vragen of hij van Everbeek-Boven of van Everbeek-Beneden is.

Het bracht hem vorig jaar op het idee om een T-shirt te ontwerpen en uit te geven met als opschrift Everbeek Uptown Downtown.

Intussen zijn de T-shirts op, maar geïnteresseerden blijven ernaar vragen. En het onderscheid tussen Everbeek-Boven is uiteraard ook nog altijd aanwezig. Deze keer verwijst hij naar de hoogte waarop beide kerken liggen. ‘Ik ben het zelf gaan meten, kwestie van discussies te vermijden. Daarna heb ik de informatie doorgegeven aan grafisch ontwerpster Anja Forceville uit Ronse. Zij vroeg zich nog af of het ontwerp er niet te katholiek uitzag. Ik vond van niet: de kerken zijn nu eenmaal de twee ijkpunten. Ik ben in elk geval heel tevreden over dit T-shirt. En ook over mijn keuze om hier te komen wonen. De rust die ik hier vind na mijn optredens is zalig”, bedenkt de zanger-auteur.

De T-shirts kosten 20 euro. Wie interesse heeft, kan een mail sturen naar slabbynck.peter@gmail.com.