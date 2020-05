Recylagepark in Brakel blijft werken op afspraak “en misschien wel definitief” Ronny De Coster

12 mei 2020

13u13 16 Brakel Het recyclagepark van Brakel blijft nog een tijd doorwerken op afspraak. Dat systeem was ingevoerd als een voorlopige maatregel. “Maar het werkt zeer goed. Het zou wel eens kunnen dat we het definitief behouden”, denkt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

De openingsuren van het recyclagepark blijven dezelfde, maar je moet een afspraak maken via de gemeentelijke website www.brakel.be of via de IVLA-infolijn op het gratis nummer 0800/90.270

Er mogen hoogstens 10 voertuigen tegelijk binnen: 5 op het platform en 5 daarrond en het bezoek aan het containerpark wordt beperkt in tijd tot maximaal een half uur. Wie geen afspraak heeft, komt er niet in. Asbestafval wordt niet aanvaard, omdat beschermende pakken werden gedoneerd aan de zorg.

Misschien definitief

“We ondervinden dat het werken op afspraak heel vlot en gebruiksvriendelijk werkt. Daarom hebben we het systeem voor onbepaalde tijd verlengd. We moeten het nog eens bekijken, ik ben er wel voor te vinden om deze manier van werken definitief aan te houden”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer.