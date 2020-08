Recyclagepark past openingsuren aan tijdens hittegolf Lieke D'hondt

04 augustus 2020

10u17 0 Brakel De openingsuren van het recyclagepark in Brakel wijzigen van 5 tot en met 12 augustus omdat er een hittegolf is voorspeld.

Het recyclagepark zal in die periode enkel open zijn van 7 uur tot 13 uur. In de namiddag zal het er te warm zijn om te werken. Wie al gereserveerd had in de namiddag, zal door de milieudienst gecontacteerd worden om een andere afspraak in te plannen.