Rayna Denooze (17) naar finale Queen of the Models Ronny De Coster

03 september 2020

18u33 0 Brakel Rayna Denooze (17) uit Brakel is een van de twintig finalistes voor de modellenwedstrijd Queen of the Models 2020, waarvoor achthonderd kandidaten waren ingeschreven.

“Queen of the Models is geen missverkiezing, maar een modellenwedstrijd. De organisatoren voorzien in een periode van acht maanden allerlei fotoshoots in verschillende thema’s. Het is de bedoeling dat wij, kandidaten ons daarop goed voorbereiden en de gepaste kledij en accessoires bijhebben”, verduidelijkt Rayna.

Goede doelen

Ook meewerken aan goede doelen maakt deel uit van de opdracht. “Zo heb ik me ingezet voor het project “I shoot tegen pesten”. Ik heb ook pannenkoeken gebakken voor de ganse straat en ben een paar keer gaan wandelen met honden uit het dierenasiel Animal Trust in Melle”, vertelt Rayna.

Queen of the Models vindt plaats op 24 oktober in Scherpenheuvel-Zichem. Rayna’s voorbereidingen zijn te volgen op haar facebookpagina Rayna Denooze en website www. raynadenooze.be