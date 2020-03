Rayna (16) uit Brakel finaliste in prestigieuze modellenwedstrijd Queen of Models Ronny De Coster

09 maart 2020

20u31 0 Brakel Rayna Denooze (16) uit Brakel is geselecteerd als finaliste van de wedstrijd Queen of the Models 2020. Er waren er ongeveer 800 inschrijvingen. Rayna gaat samen met 21 andere meisjes naar de derde editie van de modellenwedstrijd.

“Ik woonde de vorige editie bij en was helemaal verkocht. Ik zei onmiddellijk tegen mijn mama, dat ik hier ook wou aan deelnemen. Na een casting in Dadizele werd ik geselecteerd”, vertelt Rayna trots. Queen of Models is de tweede grote personalitywedstrijd waaraan Rayna deelneemt. Vorig jaar bracht de grote modellenwedstrijd Topmodel Belgium haar in de Lido in Parijs.

“Queen of the models is geen miss-verkiezing”, benadrukt de Brakelse. “Dit is een modellenwedstrijd voor meisjes die de motivatie en ambitie hebben om een modellencarrière te beginnen. De verkiezingsavond vindt pas op 24 oktober plaats, maar in de aanloop zijn we de volgende maanden voortdurend op pad voor fotoshoots. Het wordt zeker een boeiend en uitdagend jaar”, gelooft Rayna.

En omdat Queen of the models aan de deelnemers ook flink wat sponsorgeld vraagt, organiseert Rayna een eetfestijn dat wat geld in het laatje brengt. Stoofvlees en vol-au-vent staan op 16 mei op het menu in zaal Liberty in Brakel.

Rayna’s avontuur bij Queen of Models is te volgen om haar website www.raynadenooze.be