Rayna (16) mocht optreden in variététheater Lido in Parijs Ronny De Coster

30 december 2019

09u19 0 Brakel Rayna Denooze (16) uit Brakel blikt terug op een bijzonder jaar: de finale van de grote modellenwedstrijd Topmodel Belgium bracht haar in de Lido in Parijs. Het defilé in het beroemde variététheater is het voorlopige hoogtepunt in de modellencarrière van Rayna. Ruim tien jaar al is de Brakelse tiener te zien op personalitywedstrijden en in reclamespots- en folders. “En ik ben wel ambitieus, maar in het dagelijkse leven zoek ik zeker niet de aandacht”, vertelt Rayna.

Nog maar vijf jaar was Rayna, toen ze haar eerste stappen zette op een podium. Met succes: ze werd verkozen tot Mini-Miss Ledeberg. Op haar tiende won ze de wedstrijd nog een keer. Rayna is intussen kind aan huis bij grote kledingmerken en winkels. Als haar gezicht je bekend voorkomt, is dat misschien doordat je Rayna hebt gezien in reclamespots en -folders van GIKS, Bel en Bo, Dreamland, Aldi, BMW of Bristol of als figurante in Thuis of Zone Stad.

Hoe voelt het om zo vaak in de belangstelling te staan?

Dat is natuurlijk een rol. In het dagelijkse leven sta ik niet meer in de belangstelling dan andere meisjes van 16 jaar. Maar tijdens fotoshoots, op de catwalk en wanneer de camera draait, zijn de spots natuurlijk wèl op mij gericht en dan vind ik dat helmaal geweldig. Vooral fotoshoots zijn mijn ding. Ik heb wel al eens de vraag gekregen om een handtekening en een foto maar verder ben ik nog zeer jong en onbekend en komt nu ook dit niet wekelijks voor.

Vertel toch nog maar eens hoe geweldig het was om op het podium te mogen staan in het wereldberoemde variététheater Lido in Parijs.

Dit was onvoorstelbaar. Het was zo een unieke belevenis. Maanden hadden we hier naar uitgekeken en ons voorbereid. De sfeer en de glamour van de Lido, dat is met niks te vergelijken. Hoewel het intussen al tien maand geleden was, lijkt wel alsof ik het pas gisteren heb beleefd. Ik kijk nog heel vaak naar foto’s, filmpjes en interviews en laat er wel eens een traantje bij. Wat een herinnering.

Hoe reageren je klasgenoten op je bekendheid als model: zijn zij een beetje fan? En is zo’n modellencarrière makkelijk te combineren met je schoolwerk?

Sommigen vinden het helemaal te gek wat ik op 16-jarige leeftijd al op mijn portfolio heb staan. Fan is misschien niet het juiste woord, maar mijn vriendinnen steunen me toch wel. Tot nu toe kan in het allemaal vrij goed combineren met mijn schoolwerk. Ik zit ik in mijn 5e middelbaar humane wetenschappen aan het GO! Atheneum Brakel en probeer te zorgen voor een evenwicht tussen werk, school en hobby. Met een goede planning en duidelijke afspraken lukt dit wel.

Wat brengt 2020?

Het komende jaar staat in teken van Queen of the Models. Dat is een wedstrijd om meisjes te begeleiden in een beginnende modellencarrière. Ik ben weer zo dankbaar dat ik in de finale zit en kijk ernaar uit om opnieuw een prachtig jaar tegemoet te gaan.

En verder? Misschien zien we je over enkele jaren wel deelnemen aan de verkiezing van Miss België. Zou dat iets voor jou zijn?

Ik denk dat elk meisje in dit wereldje ervan droomt om door te breken en het kroontje van Miss België te mogen dragen. Het is nog wat vroeg om daarover nu al voorspellingen te doen, maar kan niet ontkennen, dat ik ambitieus ben. Ik ben zeker van plan om altijd weer uit te kijken naar nieuwe uitdagingen.