RATO gaat op jacht naar zwerfkatten in Brakel: hou je kat in huis of doe ze een halsbandje aan Ronny De Coster

12 juni 2020

16u55 12 Brakel Om paal en perk te stellen aan het groeiend aantal zwerfkatten in Brakel start de gemeente samen met de provinciale verdelgingsdienst RATO met zwerfkattenacties.

Van 15 tot 18 juni gaat RATO ’s nachts zwerfkatten vangen in de Bergstraat, Pieter Hoelmanstraat, Hovendaal, Ronsesestraat (tussen Maaistraat en PieterHoelmanstraat/Hutte), Kleine Gastenhoek, Spinele, Spoorwegstraat, Meierij, Sint-Pieterswijk, Molenhoekstraat, Winkelweg, Nieuwstraat en Zwalmstraat/Hutte. Rato vangt de zwerfkatten en brengt ze naar plaatselijke dierenartsen, die de katten castreren of steriliseren. Een dag later worden de katten weer uitgezet op de plaats waar ze werden gevangen.

Halsbandje aandoen

Eigenaars van huiskatten kunnen op de vangdagen best ofwel de kat een halsbandje omdoen zodat er duidelijk een verschil is met een zwerfkat, ofwel de huiskat binnen houden. Katten die een bandje dragen, worden door de RATO-medewerker onmiddellijk vrijgelaten. De gemeente roept op om op de vangdagen de zwerfkatten geen eten te geven, aangezien het vangen gebeurt in speciale bakken met lokvoer.

Voor meer informatie: Milieu@brakel.be of tel.: 055/43.17.60.