Puntgevel stort en richt schade aan bij buren Ronny De Coster

09 februari 2020

Een felle rukwind heeft in de Kroonstraat in Everbeek de puntgevel van een woning in aanbouw doen instorten

De stenen hebben zich daarbij door het dak van de berging van de buren geboord en daar grote schade aangericht. “Ik mag me nog gelukkig prijzen: luttele minuten voordien zat ik hier nog. Ik was net in de woonkamer, toen ik door het raam zag hoe die gevel hier naar beneden is gestort”, getuigt de man. De brandweer is ter plaatse om het ingestorte gebouw te beveiligen.