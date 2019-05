Provincie ketst gemeentelijk reddingsplan voor zonevreemde sportverenigingen af: geen oplossing voor Standaard Michelbeke Ronny De Coster

22 mei 2019

22u20 3 Brakel Het plan van de gemeente dat de de terreinen van voetbalclub Standaard Michelbeke moest regulariseren, is door de provincie afgekeurd. “Het is terug naar af, tenzij we het Agentschap voor Omgeving nog kunnen overtuigen”, zegt schepen Peter Vanderstuyf (Open Vld), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de gemeente had uitgetekend, had ook betrekking op de Stoeterij Ter Kleie in Everbeek en voetbalclub FC Zegelsem. “Voor die twee is de zaak in orde, maar het luik Standaard Michelbeke wordt door de provincie niet goedgekeurd. Ze vindt dat de terreinen te ver van de dorpskern ligt. De realiteit is, dat we dichter bij de kern in Michelbeke geen mogelijkheid hebben om een voetbalterrein te voorzien”, zegt Vanderstuyf.

De regularisering van de voetbalaccommodatie is volgens hem vooral problematisch, omdat er ooit een proces-verbaal is ingediend na een klacht bij de bouw van de kleedkamers.

Terug naar af?

“We hebben nu twee mogelijkheden: ofwel halen we Michelbeke uit ons RUP en wordt het alvast goedgekeurd voor de ander twee clubs, ofwel blijven we toch proberen om groen licht te krijgen voor de totaliteit. Ik ben eerder voorstander voor die laatste oplossing. Ik ga een nieuwe poging doen om het Agentschap voor Omgeving te overtuigen”, kondigt de schepen aan.