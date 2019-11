Politierechter neemt rijbewijs af van bestuurder die bocht mist met 3,04 promille alcohol in het bloed Lieke D'hondt

13 november 2019

13u15 0 Brakel Een vijftiger uit Lierde heeft zich woensdag moeten verantwoorden in de politierechtbank. De man richtte met zijn wagen een ravage aan op de N8 in Brakel nadat hij met 3,04 promille alcohol in zijn bloed rechtdoor reed in een bocht.

Het ongeval gebeurde op 30 december 2017 om kwart voor twee ’s nachts. De bestuurder was onderweg van Lierde naar Brakel toen hij in een bocht rechtdoor reed. Zijn auto ging over de kop en de bestuurder zat een tijdlang gekneld. Hij liep meerdere breuken en een klaplong op.

De politierechter tilt zwaar aan het feit dat de man geïntoxiceerd achter het stuur zat. “In uw geval is dat niet de eerste keer. U wist dus wat de gevolgen konden zijn”, zegt politierechter Pieter De Meyer. De bestuurder geeft in de rechtbank toe dat hij zich heeft laten gaan. “Ik kwam net terug van een week vakantie in Tenerife en heb bezoekjes gebracht aan familie en vrienden. Daar heb ik geklonken op het nieuwe jaar.”

Het verslag van een expert wijst uit dat de man niet geschikt is om met een auto te rijden. De politierechter legt hem een boete van 1.800 euro en een rijverbod van 53 dagen op. Daarnaast maakt hij toepassing van artikel 42 van de verkeerswet, wat wil zeggen dat de man ongeschikt is verklaard om te rijden.