Politie zoekt vier mannen na inbraak in huis aan Mierenhoek in Everbeek Ronny De Coster

13 november 2019

13u19 0 Brakel Er is deze ochtend ingebroken in een huis in Everbeek. De politie zoekt vier mannen die in de buurt van het huis zijn gezien.

De inbraak is gebeurd rond halfnegen in de huis aan de Mierenhoek in de Brakelse deelgemeente Everbeek-Beneden. Bij de eerste vaststellingen was nog niet bekende wat er is gestolen.

De politie van Brakel heeft in de buurt nog een zoekactie gedaan, maar die leverde geen spoor naar de daders.

Vermoedelijk gaat het om vier mannen. Een getuige heeft in de buurt van het getroffen huis een donkere VW Break gezien, waarin vier mannen zaten. De nummerplaat van de auto begint met 1VL-.

Aangebeld

In een ander huis in dezelfde straat had rond dezelfde tijd ook al een man aangebeld. In het Frans vroeg hij aan de bewoner of die werk voor hem had. Vermoedelijk maakte de man deel uit van het viertal.

De politie van Brakel vraagt dat wie iets gezien heeft of informatie kan geven over de inbraak of de verdachten contact neemt via het algemeen nummer 101 van de politie.