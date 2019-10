Politie treft geladen revolver, wapenstok en munitie aan tijdens huiszoeking: Openbaar Ministerie vordert 15 maanden cel Lieke D'hondt

28 oktober 2019

12u00 0 Brakel Brakelaar P.D. riskeert een celstraf van 15 maanden en een boete van 1.008 euro. Bij een huiszoeking in oktober 2017 vond de politie in een garagebox en zijn woning een geladen revolver, een wapenstok, munitie en vier objecten afkomstig van een diefstal.

De beklaagde is geen onbekende voor het gerecht, want op 10 oktober 2017 wordt hij in het kader van een drugdossier in hechtenis genomen. Het is naar aanleiding van dat dossier dat de politie een huiszoeking uitvoert en het verboden wapenbezit en de heling aan het licht komen. De beklaagde verklaart op dat moment dat hij de geladen revolver heeft gevonden tijdens werkzaamheden en dat hij de wapenstok heeft gekocht om zich te beschermen in het kader van zijn drughandel. De gestolen goederen heeft hij aangekocht.

De advocaat van de man betreurt dat het parket zo lang heeft gewacht om te dagvaarden in dit dossier. In het drugdossier is hij wel al veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel. “Hoewel het parket al op de hoogte was van de feiten, heeft het nog twee jaar geduurd tot de nieuwe dagvaarding er kwam. Ondertussen is mijn cliënt goed bezig en werkt hij om zijn schulden af te betalen. Volgens ons is de redelijke termijn in deze zaak overschreden.” De advocaat vraagt een eenvoudige schuldigverklaring. De rechtbank verklaart de feiten dan bewezen, maar legt geen straf op.

Of de rechtbank deze redenering volgt, weet P.D. op 25 november.