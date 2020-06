Politie betrapt bestuurder onder invloed van cannabis: één maand rijverbod LDO

12 juni 2020

13u11 4 Brakel Een 44-jarige Brakelaar moet zijn rijbewijs één maand inleveren en een boete van 800 euro betalen. De politierechter legt de straf op omdat de man in mei vorig jaar met zijn auto rondreed terwijl hij cannabis had gebruikt.

De man verklaart in de politierechtbank dat hij de avond voor de overtreding cannabis had gerookt en dat hij zich er niet van bewust was dat hij daardoor de dag erna nog onder invloed was. Hij verzekert de politierechter ook dat hij nu geen drugs meer gebruikt. Hij krijgt een rijverbod van één maand en een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel.