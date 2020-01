Phoebe Demi Beetens van het GO! Atheneum Brakel sprak Kamer toe tijdens herdenkingsplechtigheid Holocaust Ronny De Coster

28 januari 2020

17u44 0 Brakel Naar aanleiding van de wereldwijde herdenking van de Holocaust en de viering van de bevrijding van het vernietigings- en concentratiekamp in Auschwitz mocht Phoebe Demi Beetens, leerlingen van het GO! Atheneum Brakel uitgenodigd om de Kamer van Volksvertegenwoordigers toe te spreken.

Daardoor mocht Phoebe Demi onder begeleiding van overlevenden van de holocaust een studiereis naar Auschwitz. Deze ervaring had op de leerlinge Humane Wetenschappen een grote indruk gemakat. Ze werd deze week ook uitgenodigd om in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te vertellen over haar ervaringen, de gruwel van de vernietigingskampen en de menselijke kost van de Holocaust.

De speech van Phoebe Demi is hier te horen vanaf 0:52”.