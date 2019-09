Peter Sagan, Mathieu van der Poel en Greg Van Avermaet zaterdag aan de start van Primus Classic in Brakel Ronny De Coster

18 september 2019

16u27 6 Brakel Het Marktplein van Brakel is volgende zaterdag het decor voor de start van de wielerwedstrijd Primus Classic. Onder anderen Peter Sagan, Mathieu van der Poel en Greg Van Avermaet starten.

Het wielerfeest, georganiseerd door Brakels oud-renner Peter Van Petegem, begint om 10.30 uur op het Marktplein in Nederbrakel. De muziek wordt verzorgd door Les Princes des Bois. De renners vertrekken er om 12.15 uur.

Verkeersvrij centrum

Naar aanleiding van de wielerwedstrijd is het op vrijdag 20 september vanaf 17 uur verboden te parkeren op het Markplein. Zaterdag vanaf 6 uur kan verkeer niet op het Marktplein, de parking Tirse en door de Serpentestraat en Brakelsstraat. De Hoog- en Neerstraat tussen Hoogstraat en Vierschaar zijn van 8 tot 14 uur verkeersvrij. In de voormiddag is er ook parkeerverbod in de Wielendaalstraat, Meerbeekstraat, Haeyershoek, Riebeke, Kasteelstraat, Gauwstraat, Warande vanaf de aansluiting Rondweg tot aan Dr. De Drijverestraat, Dr. De Drijverestraat, Tenbossestraat, Olifantstraat vanaf Tenbossestraat tot aan de Wijnstraat.

Meer info: www.primusclassic.be

