Pascal Braeckman giet met vaste hand de eerste geutelingen in Michelbeke Ronny De Coster

26 januari 2020

18u30 0 Brakel De van televisie bekende geluidsman Pascal Braeckman heeft zondagmiddag de eerste geutelingen gegoten in Michelbeke. Met die “iiste geute” is het seizoen officieel ingezet.

Nadat meester-geutelingengieter Walter Serbruyns had getoond hoe je het deeg op een hete tegelvloer van de oven giet en de geutelingen er enkele minuten erna weer snel afschept, mocht Pascal met de ovenpaal aan de slag. De bekende Vlaming bleek bijzonder behendig: alle geutelingen van zijn hand bleken eet- en verkoopbaar, oordeelde Serbruyns. “Als geluidsman ben ik altijd met een lange microfoonstok aan het werk. ’t Zal wel daardoor zijn dat dit werkje me ook wel ligt”, knipoogde Braeckman. Na hem mocht ook vice-premier Alexander De Croo (Open Vld) nog even als geutelingengieter aan de slag. Maar hij was niet meer aan zijn proefstuk toe en hoefde dus geen uitleg meer.

Vier weken lang

Het geutelingencomité houdt het vuur in de ovens nu vier weken lang brandend. In het weekend van 15 en 16 februari vindt de eigenlijke geutelingenkermis plaats. Zaterdag zijn de Gebroeders Ko, De Romeo’s en Swoop top op de affiche van het Après Ski Tiroler Fest in zaal Averbo. Op zondag vindt de Geutelingenworp plaats en zorgen Jettie Pallettie en Boma on the Rocks voor de muzikale sfeer.

Het hele feestprogramma van het 40ste geutelingenseizoen staat op de website www.geutelingenfeesten.be.