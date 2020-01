Pascal Braeckam giet zondag in Michelbeke de eerste geutelingen van het 40ste seizoen Ronny De Coster

24 januari 2020

17u06 2 Brakel Het Geutelingencomité geeft zondag in Michelbeke de officiële start van het 40ste geutelingenseizoen. Dit jaar is het Pascal Braeckman die aan de oven staat om “d’iiste geute” te doen.

Na drie edities van de Geutelingenfeesten in en rond de sporthal Averbo in Michelbeke heeft het Geutelingencomité beslist om ook dit jaar op die locatie te blijven. De formule blijft onveranderd: vier weken lang dampen de schoorstenen en knettert het hout in de ovens. Het grote kermisweekend valt op 15 en 16 februari met wandeltochten, het Après Ski Tiroler Fest en de Geutelingenworp.

Het gieten van de eerste geutelingen vertrouwt het Geutelingencomité elk jaar toe aan een bekende Vlaming. Dat gebeurt nu zondag. Vanaf 14 uur gaan de gieters aan de slag. Het is deze keer Pascal Braeckman, die symbolisch “d’iiste geute” doet.