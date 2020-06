Parket vordert celstraffen tussen 12 en 48 maanden voor drugdealen en diefstallen LDO

08 juni 2020

13u43 0 Brakel Drie dertigers en één veertiger hebben zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een aantal drugsfeiten. Twee van hen riskeren ook een straf voor het plegen van diefstallen. Het parket vordert straffen tussen 12 en 46 maanden cel.

De beklaagden, één vrouw en twee mannen uit Brakel en één vrouw uit Ninove, komen allemaal voor in een drugsdossier. De 34-jarige D.S. zou daarin de grootste rol spelen van de vier. Zij dealde cannabis, cocaïne en speed en zou daar volgens het Openbaar Ministerie tussen de 19.745 en 24.531 euro aan verdiend hebben. “Het was bij de beklaagde altijd de zoete inval. De drugs lagen klaar op een plateau om te gebruiken”, schetst de procureur de situatie. De vrouw pleegde ook diefstallen in een Delhaizewinkel en Brico. Het Openbaar Ministerie vordert voor D.S. een celstraf van 46 maanden, een boete van 8.400 euro de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel. De advocate van de beklaagde vindt die vordering te zwaar. “Mijn cliënte was op de goede weg, tot ze een relatie kreeg met iemand in het drugmilieu. Ze is zich nu bewust van het probleem. Ze heeft zich in de gevangenis laten begeleiden en zal dat blijven doen.”

Voor de drie andere beklaagden vordert het Openbaar Ministerie straffen tussen de 12 en 22 maanden en boetes van 8.000 tot 8.400 euro. Eén van hen pleegde onder meer diefstallen in een tennisclub. De rechter zal op 22 juni een vonnis vellen.