Parket organiseert urenlange reconstructie van ongeval waarbij uitgestapte chauffeur onder auto van burgemeester terecht kwam

Ronny De Coster

23 oktober 2019

11u29 8 Brakel Het parket van Oost-Vlaanderen heeft woensdag een reconstructie georganiseerd van het zwaar verkeersongeval op de Steenweg (N8) in Lierde, waarbij een voetganger onder de auto van de burgemeester van Brakel was terechtgekomen. De reconstructie kwam er, omdat de versies van de betrokkenen daarover verschillen.

Het gerecht wou met de reconstructie nagaan onder welke omstandigheden een man van 35 jaar uit Brakel onder de auto van de Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer is terechtgekomen, toen die in de richting van Brakel reed.

Het bewuste verkeersongeval is gebeurd op 18 april vorig jaar. Die avond reden de Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer en een 35-jarige man uit Brakel elk met hun auto op de N8 in de richting van Brakel. Tussen de twee bestuurders zou een dispuut zijn ontstaan, dat is geëindigd met een ongeval een paar honderd meter voorbij het station van Sint-Martens-Lierde.

Daar is de 35-jarige Brakelaar uit zijn auto gestapt. Midden op de weg is hij opgeschept door de aankomende auto van de burgemeester. Die legde een positieve ademtest af. Het voorval had politieke gevolgen: Devleeschouwer zette tijdelijk een stap opzij. Maar die hield zeker geen schuldbekentenis in.

Tegenstrijdigheden

Dat het gerecht een reconstructie organiseert van een ongeval, is vrij zeldzaam. In deze zaak is ze er gekomen omdat de technische vaststellingen na het ongeval en de verklaringen van getuigen en de twee betrokken weggebruikers tegenstrijdigheden bevatten en twijfels doen rijzen over de omstandigheden van de crash.

De Materse advocaat Hugo Vyls, raadsman van de Brakelse burgemeester, voert aan dat zijn cliënt de uitgestapte bestuurder niet kon ontwijken, omdat die recht naar zijn auto kwam gelopen om hem te doen stoppen. “Mijn cliënt voelde zich door die man bedreigd en probeerde weg te komen, maar dat is niet gelukt. Die man had zijn auto op de rijbaan geparkeerd en sprong eruit op het moment dat mijn cliënt kwam aangereden. Daardoor was een aanrijding niet meer te vermijden”, verwoordt Vyls de versie van de Brakelse burgemeester.

Auto reed over slachtoffer

Over de crash zelf heeft de tegenpartij van Devleeschouwer geen versie. “Mijn cliënt heeft bij het ongeval onder meer een schedelbreuk opgelopen, heeft vier dagen in een coma gelegen en herinnert zich niets over het ongeval”, zegt zijn advocaat Rudy Arts. “Maar er zijn verklaringen van getuigen die de burgemeester tegenspreken. Het klopt niet dat de auto van de burgemeester aan het rijden was toen mijn cliënt op de straat liep: die wagen was ook gestopt. Daarna is hij met zeer lage snelheid vertrokken. Daarbij werd mijn cliënt aangereden. Hij is na de aanrijding achterwaarts op zijn hoofd gevallen, onder de auto van de burgemeester beland en daarna nog een vijftiental meter meegesleurd. Waarom is die niet onmiddellijk gestopt toen mijn cliënt was aangereden”, vraagt Arts zich af.

De reconstructie heeft bijna vijf uur geduurd. Al die tijd bleef de N8 afgesloten voor alle verkeer.

Kiezel uit de schoen

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer zelf wil geen commentaar geven op de inhoud van het dossier. “Het was een heel zware dag, maar dat geldt natuurlijk voor elke betrokkene. Maar de reconstructie is weer een stap vooruit in het onderzoek. Het haalt weer een kiezel uit de schoen, want het is al achttien maanden lastig stappen. Maar ik heb alle vertrouwen in het onderzoek”, besluit Devleeschouwer.