Paashaas maakt tocht langs alle Brakelse rusthuizen Ronny De Coster

11 april 2020

15u48 4 Brakel Daags voor Pasen is in Brakel al de paashaas op pad. Hij trekt vandaag langs alle rusthuizen om de bewoners op te vrolijken en laat overal ook lekkers achter.

De paashaas kwam naar Brakel op vraag van de gemeentelijke seniorenraad. “Die wou in coronatijden dat ook bewoners van rust- en verzorgingstehuizen niet werden vergeten. En terecht, want zij krijgen in deze coronatijden geen bezoek en kunnen dus best wel een opkikkertje gebruiken”, beseft de paashaas. “Omdat ik het op Pasen al zo druk heb om gezinnen met kinderen verrassen en daar dit jaar extra voorzichtig moet zijn en de social distance moet bewaren, ben ik al een dagje vroeger op stap”, verduidelijkte de paashaas waarom hij vandaag al door Brakel huppelde.