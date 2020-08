Oud-schepen Denis Brusselman (78) overleden Ronny De Coster

13 augustus 2020

13u06 0 Brakel In Elst is Denis Brusselman overleden. Brusselman heeft twaalf jaar in de gemeenteraad gezeteld en was ook twee jaar schepen.

Denis Brusselman werd in 1982 Brakels gemeenteraadslid voor de socialistische partij en bleef zetelen tot 1994. Van 1986 tot 1988 was hij schepen. Brusselman was bevoegd voor Plechtigheden, Leefmilieu en Tewerkstelling en als ambtenaar van de burgerlijke stand in de periode 1986-1988. Hij is ook voorzitter geweest van de plaatselijke partijafdeling.

Verenigingsleven

De politicus uit Elst was ook actief in het verenigingsleven. Hij werd voorzitter van Duivenmaatschappij “De Verbroedering Elst” stak ook elk jaar de handen uit de mouwen in het Geutelingencomité. Brusselman is 78 jaar geworden. De afscheidsplechtigheid gebeurt in familiale kring.