Oppositiepartijen dwingen extra gemeenteraad af over mobiliteit in centrum Nederbrakel Ronny De Coster

23 augustus 2019

15u45 0 Brakel De Brakelse oppositiepartijen roepen zelf een gemeenteraad samen, nadat de meerderheid enkele weken geleden liet weten, dat de knip die autoverkeer, die volgens hen verhindert om vlot van Valkenberg naar de centrumstraten te rijden, behouden blijft

Sinds de opening van het vernieuwde centrum, ligt de Brakelse automobiliteit in de knoop. Wie van de ene kant van het centrum naar de andere kant wil, moet daarvoor enkele kilometers omrijden. Omdat het ongenoegen bij de Brakelaars bleef opborrelen, liet het schepencollege een studie maken. En die concludeert, dat de knip er beter blijft.

“Wij stellen ons heel wat vragen bij de manier van werken van de liberale meerderheid. Al maanden vragen we naar de conclusies van de mobiliteitsstudie maar kregen nooit antwoord,” stelt Hedwin De Clercq (sp.a), “En dan, wanneer iedereen met vakantie is, blijkt niet alleen plots de studie is afgerond maar gooit het schepencollege ook meteen zijn plannen in de pers”, bedenkt De Clercq.

Oppositie buiten spel

“De Brakelse liberalen proberen voortdurend de gemeenteraad buiten spel te zetten,” vult Veronique Lenvain (Vlaams Belang) aan, “maar wij zijn niet van plan om dat zomaar te laten gebeuren.”

Wanneer één derde van de gemeenteraadsleden dat vraagt, is het verplicht om een gemeenteraad samen te roepen. Alle Brakelse oppositiepartijen samen hebben daartoe net voldoende stemmen (8).

“Ik erger mij aan de arrogantie van de liberalen”, sneert Jan Haegeman (N-VA) op zijn beurt. “Ik begrijp dat een absolute meerderheid je naar het hoofd kan stijgen, maar het is onze plicht als oppositie om het schepencollege erop te wijzen dat ze beleid moeten voeren in het belang van álle Brakelaars. We slaan daarom met de hele oppositie de handen in elkaar om eindelijk wat antwoorden te krijgen“, motiveert hij waarom de oppositie zelf een gemeenteraad bijeenroept om over het dossier te debatteren.

De oppositie erkent dat er een aantal goede elementen in de studie zitten maar blijft zich verzetten tegen de ‘knip’. “We kunnen alleen maar vaststellen dat de liberalen volharden in de boosheid,” betoogt Bart Morreels (CD&V). “We zullen op de komende gemeenteraad met de oppositie alvast zelf enkele voorstellen doen om de knip in het centrum weg te werken.”

De extra gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 3 september om 20u in het gemeentehuis.