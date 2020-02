Oppositielid Jan Haegeman (N-VA) steunt herbestemming kerken, maar is bezorgd om de kunstwerken. “Breng alle religieuze kunst naar kerk van Zegelsem” Ronny De Coster

21 februari 2020

11u10 0 Brakel Nu de gemeente van plan is om de kerken een andere bestemming te geven, moet ze ook werk maken van de bescherming van de vele kunstwerken in die gebuwen. “Maak een inventaris en breng al die kunst onder in de kerk van Zegelsem”, stelt oppositieraadslid Jan Haegeman (N-VA) voor.

Deze week raakte bekend, dat de gemeente werk maakt van de herbestemming van de kerk van Opbrakel. Het gebouw wordt een ontmoetingsplaats voor het verenigingsleven.

Alle partijen in de gemeenteraad zijn het eens met die beslissing. “Ook wij staan hierachter, maar ik maak me wat zorgen om de aanwezige kunstwerken”, zegt Jan Haegeman (N)vA). “Onder meer de preekstoel, doopvont, biechtstoelen en het orgel zijn eigen aan het gebouw en zullen op een passende manier moeten geïntegreerd en beschermd worden. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook kunstvoorwerpen als beelden en schilderijen waarvan we ons moeten afvragen of het zinvol is om ze op die locatie te behouden wanneer daar bijvoorbeeld eetfestijnen en koffietafels georganiseerd worden”, bedenkt Haegeman.

Kunst samenbrengen

De kerk van Opbrakel herbergt onder meer een doek van de neoclassicist Joseph Paelinck, leerling van de Franse grootmeester David en op zijn beurt zelf leermeester van Henri De Coene. Ook in de andere Brakelse kerken bevindt zich heel wat waardevol religieus erfgoed. “Ik stel voor dat de gemeente alvast een inventaris maakt van de kunst in alle Brakelse kerken. Later moeten we dan zien hoe we die toegankelijk maken voor het publiek. Waarom zouden we de mooiste stukken bijvoorbeeld op termijn niet samenbrengen in de kerk van Zegelsem? Dan wordt ook die kerk weer een mooie ontmoetingsplaats”, stelt Haegeman voor.