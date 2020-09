Oppositie reageert dubbel: “Goed voor Alexander, maar wat zijn de gevolgen voor de gemeenteraad?” Ronny De Coster

30 september 2020

20u01 2 Brakel De oppositiepartijen in de gemeenteraad reageren met gemengde gevoelens op de aanstelling van Alexander De Croo. “Goed voor hem. Maar ook voor Brakel?”

“Je moet het maar doen. Ik heb Alexander al proficiat gewenst en ik ben blij voor hem. Maar zullen we ook blij kunnen zijn voor Brakel? Dat is toch afwachten”, reageert Hedwin De Clercq (sp.a) op de aanstelling van Alexander De Croo als premier.

Bekroning

“Voor Alexander is dit een mooie bekroning van het politieke parcours dat hij al heeft afgelegd. Chapeau daarvoor”, vindt ook Bart Morreels (CD&V). Maar ook hij vreest een negatief lokaal effect. “Alexander is een sterke leider. Waarschijnlijk moet er in de gemeenteraad een andere voorzitter komen. We weten daar nog niets over”, zegt Morreels. Ook Jan Haegeman (N-VA) klinkt sceptisch. “Wij hebben in het verleden moeten ondervinden dat de agenda van de gemeenteraad altijd was afgestemd op die van Alexander De Croo. Dat mag nu toch niet langer het geval zijn.”

Niet voor gekozen

Veronique Lenvain (VB) reageert heel scherp. “Een regelrechte schande”, noemt zij aanstelling van De Croo als premier. “Dit is niet de eerste minister die de Vlamingen hebben gekozen en hij zal ook ook niet de regering leiden die de kiezer heeft gewild. We hebben maandag ook al moeten ondervinden hoe weinig respect de Brakelse bestuursmeerderheid heeft voor de gemeenteraad: die vergaring werd afgelast omdat Alexander De Croo er niet kon zijn. Is hij dan onvervangbaar?” vraagt Lenvain zich af.