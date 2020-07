Oppositie niet te spreken over aankoop van computer voor elke schepen: “Bovenop wedde van 2.200 euro toch wat overdreven” Ronny De Coster

10 juli 2020

12u59 1 Brakel Alle Brakelse schepenen krijgen van de gemeente een computer voor de uitoefening van hun job. De aankoop is niet naar de zin van sp.a-oppositieraadslid Hedwin De Clercq. “Elke schepen krijgt elke maand al een vergoeding van 2.200 euro. Ook nog een gratis computer, dat is erover”, vindt de socialist.

De Clercq herinnert zich, dat het gemeentebestuur een paar jaar geleden ook al van plan was om elke schepen uit te rusten met een computer van de gemeente. “Dat is toen niet doorgegaan: ik was toen zelf schepen en heb dat voorstel toen van tafel geveegd. Waarom? Als schepen krijg je een vergoeding van 2.200 euro per maand. Dat is op zich al een tweede wedde, want schepenen hebben ook nog een job. Ik vind het overdreven, dat je dan van de gemeente ook nog een gratis computer moet krijgen”, zegt De Clercq.

Veiligheid

Alexander De Croo (Open Vld), die voorzitter is van de gemeenteraad, zegt dat de aanschaf van de computers gebeurt om veiligheidsredenen. “Het gaat om toestellen, waarop speciale software staat. Voor de beveiliging van vertrouwelijke informatie willen we niet, dat die programma’s en documenten op de private computers van de schepenen staan”, legt De Croo uit. De gemeente koopt vijf toestellen. Ze kosten 800 euro per stuk. “Daarmee zitten we ook niet in het duurste segment. En als gemeente doen wij met deze aankoop wat ook in veel bedrijven gebeurt”, relativeert De Croo de commotie.