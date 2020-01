Opbrakelse karabijnvereniging “De Schutters de Vlaamse Ardennen” bestaat 45 jaar Ronny De Coster

21 januari 2020

20u55 6 Brakel De Opbrakelse karabijnschuttersvereniging “De Schutters de Vlaamse Ardennen” heeft de kampioenen van het afgelopen speelseizoen gevierd tijdens een avondfees dat helemaal het teken stond van het 45-jarig bestaan van de club.

“Onze vereniging telt 100 leden. Sinds de oprichting in 1975 moesten we meermaals verhuizen van locatie tot we in 1997 hun eigen clublokaal hebben gebouwd naast de kerk van Opbrakel”, vertelt voorzitter André Flamand.

Kampioenen

Wim Haegeman sluit het afgelopen seizoen af als koning van de dicipline Karabijn. Karen Vekeman is koningin. Bij de heren vullen Jens Haegeman, Bertie Schiettecatte, Tom Demortier, Jordy Rubbens, Lieven Verkest, Thierry Rubbens, Johan Van Geyt, Ingo Van Huffelen en Guy Gijselinck de bovenste plaatsen in het klassement aan. Bij de dames vielen ook nog Anouska Vlerick en Renee Van Geyt in de prijzen. In de discipline Pistool werd kampioen Bertie Schiettecatte gevolgd door Rik Van Den Eeckhout, Wim Haegeman en Herbert De Bisschop. In de categorie Diopter waren Chris Godijn, Tom Demortier en Steven vlerick de beste schutters. De club heeft ook een brede jeugd werking en daar vielen Yennes Van Ruyskensvelde , Kyenten Van Huffel, Lander Demortier en Charles Petit in de prijzen. Het nieuwe seizoen start in het weekend van 8en 9 februari. Alle info daarover staat op de website www.sva-opbrakel.be.