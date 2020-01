Opbrakelaar wil drone inzetten om nesten van beschermde vogels op te sporen en te redden Ronny De Coster

29 januari 2020

17u39 5 Brakel Nesten van bedreigde vogels opsporen en zo beletten dat ze vernield worden: dat is wat Opbrakelaar Wannes Dermaut (39) wil doen met behulp van een drone en warmtecamera. Om zijn project te financieren, is hij een crowdfunding gestart.

“De Vlaamse akker- en weidevogels hebben het zwaar te verduren door Intensieve landbouw”, begint Wannes. “Die landbouw zorgt ervoor dat er nog weinig geschikte plekken zijn om hun nesten met succes uit te broeden. En als bijvoorbeeld de kievit dan toch een nestplaats vindt, is de kans groot dat het nest – met eitjes en al – wordt omgeploegd of verpletterd door een landbouwvoertuig. Om de achteruitgang een halt toe te roepen, is directe actie nodig: in samenwerking met landbouwers moeten alle broedplaatsen beschermd worden tot de kuikens het nest heelhuids verlaten”, legt Wannes uit.

12.500 euro

De Opbrakelaar heeft alvast een plan om de nesten op te sporen. Benodigdheden: een drone met daaronder een warmtecamera gemonteerd. Het toestel heeft Wannes al. Voor de aankoop van de camera en bijhorende software heeft hij 12.500 euro nodig. “De gegevens die we met de camera zullen verzamelen, vormen een schat aan informatie over de akker- en weidevogels. Hoe meer we over ze weten, hoe makkelijker het is om ze te beschermen. We zullen de gegevens ook gebruiken voor monitoring van soorten”, voorziet Wannes.

De crowdfunding van Wannes is te vinden op de website https://www.growfunding.be/Vogelsinnesten