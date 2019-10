Ongeval met Brakelse burgemeester: parket houdt reconstructie Ronny De Coster

23 oktober 2019

11u29 4 Brakel De politie heeft in Lierde de N8 afgesloten. Het parket organiseert er een reconstructie van een zwaar verkeersongeval dat in april vorig jaar gebeurd is en waarbij de burgemeester van Brakel betrokken was. Het gerecht wil nagaan onder welke omstandigheden een man van 35 jaar onder de auto van de burgemeester is geraakt toen die in de richting van Brakel reed en zo uitmaken wie voor het ongeval aansprakelijk is.

Het verkeersongeval dat het gerecht reconstrueert, is gebeurd op 18 april vorig jaar. Die woensdagavond reden de Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer en een 35-jarige man uit Brakel elk met hun auto op de N8 in de richting Brakel.

Tussen de twee chauffeurs zou een dispuut zijn ontstaan na een inhaalmanoeuvre en dat is geëindigd met een ongeval een paar honderd meter voorbij het station van Sint-Martens-Lierde.

Midden op de weg

Daar is de 35-jarige Brakelaar uit zijn auto gestapt. Midden op de weg is hij opgeschept door de aankomende auto van de burgemeester.

Die legde een positieve ademtest af. Het voorval had politieke gevolgen: Devleeschouwer zette tijdelijk een stap opzij. Maar die hield zeker geen schuldbekentenis in.

Tegenstrijdigheden

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, vindt het helemaal niet bewezen, dat de burgemeester aansprakelijk is voor het ongeval.

Dat het gerecht een reconstructie organiseert, wijst op tegenstrijdigheden tussen de vaststellingen van de verkeersdeskundige en de verklaringen van de betrokkenen.

Hamvraag is: waarom stond of liep de voetganger op straat, toen de auto van de burgemeester kwam aangereden? Is de man naar de aankomende auto toe gelopen om hem te doen stoppen, waardoor de chauffeur hem onmogelijk kon ontwijken?

En als er een uitwijkmanoeuvre was, waarom is dat mislukt? Over een afstand van ongeveer twee kilometer heeft de politie de N8 afgesloten voor het verkeer. Het gerecht wil het traject reconstrueren, dat de auto van de Brakelse burgemeester en die van de tegenpartij hebben afgelegd vòòr die laatste zijn wagen heeft geparkeerd en op de straat stond, toen hij onder de aankomende auto van de burgemeester is beland.