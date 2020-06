Onderzoeksrechter blijft aan in dossier van internationale cocaïnesmokkel met Brakelse ‘spilfiguur’: “Geen sprake van vooringenomenheid” Ronny De Coster

26 juni 2020

14u25 0 BRAKEL/DEFTINGE/GERAARDSBERGEN/STEENHUIZE-WIJNHUIZE De Oudenaardse onderzoeksrechter die een De Oudenaardse onderzoeksrechter die een internationale cocaïnesmokkel heeft opgerold waarin ze L.V.M . uit Brakel ziet als spilfiguur, moet geen stap terug zetten: het hof van beroep in Gent verwerpt het verzoek tot wraking. Dat was ingediend door Sven Mary, advocaat van de hoofdverdachte.

Bij huiszoekingen op 19 mei in Nederbrakel, Steenhuize, Deftinge en Geraardsbergen in panden van de 51-jarige L.V.M. uit Brakel, maar ook in Zulte, Hoogstraten, Brussel en Meer hebben speurders meer dan 2 miljoen euro cash geld, 40 auto’s (waaronder luxewagens en oldtimers), 90 motorfietsen (voornamelijk van het merk Ducati), juwelen, diamanten en luxehorloges in beslag genomen, samen met enkele andere waardevolle voorwerpen.

Telefoonstaps

Negen verdachten zitten in de cel: zes in ons land en drie in Nederland. De raadkamer in Oudenaarde heeft twee weken geleden de voorlopige aanhouding van L.V.M. met een maand verlengd. Die zitting verliep niet zonder slag of stoot: Sven Mary, advocaat van L.V.M., vond in het dossier aanwijzingen die volgens hem de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter in twijfel brachten. Mary struikelde over de motivering voor de telefoontaps die speurders uitvoerden. Volgens de advocaat wijzen die op vooringenomenheid. Hij diende een verzoek tot wraking van de onderzoeksrechter in. Zonder succes, blijkt intussen: het hof van beroep in Gent heeft het verzoek ongegrond verklaard. De onderzoeksrechter blijft dus op de zaak.

Al legt de topadvocaat zich bij die uitspraak niet neer. Hij tekent beroep aan bij het Hof van Cassatie.