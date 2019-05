Omnisportterrein komt er dan toch niet: gemeente wil met scholen samenwerken om hun accommodatie te gebruiken Ronny De Coster

22 mei 2019

17u53 0 Brakel Er komt dan toch geen omnisportterrein aan de Rijdtmeersen. “We hebben die grond nodig voor de bouw van een nieuw zwembad en kunnen beter met scholen samenwerken om hun terreinen te gebruiken”, motiveren sportschepen Marc De Pessemier en gemeenteraadsvoorzitter Alexander De Croo (Open Vld) de beslissing. Gewezen sportschepen Hedwin De Clercq (sp.a) reageert ontgoocheld.

De Clercq maakte deel uit van de vorige bestuursploeg, die onder zijn impuls beslist had om naast de sporthal De Rijdt een omnisportterrein aan te leggen. Van dat speelveld zouden verschillende Brakelse voetbalclubs en andere balsportverenigingen gebruik kunnen maken voor trainingen en wedstrijden.

Maar dat plan gaat niet door: de gemeente wil de voorziene grond gebruiken voor de bouw van een nieuw zwembad.

Samenwerken met scholen

Volgens sportschepen Marc De Pessemier (Open Vld) betekent dat niet, dat balsportverenigingen in de kou blijven staan. “We zullen samenwerken met scholen die hun infrastructuur ter beschikking stellen. Zij kunnen via de Vlaamse overheid subsidies krijgen om sportaccommodatie uit te bouwen die ze publiek toegankelijk maken. Dat is uiteindelijk een veel efficiëntere manier om sportvoorzieningen te creëren”, gelooft De Pessemier.

Dat vooruitzicht stelt zijn socialistische voorganger niet gerust. “Wat scholen ter beschikking stellen, zullen geen terreinen zijn die ook voor wedstrijden bruikbaar zijn. Het gemeentebestuur heeft hier valse beloftes gemaakt”, besluit Hedwin De Clercq.