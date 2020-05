Omdat het weer mag: “Showspot Danst” in open lucht in Brakel Ronny De Coster

24 mei 2020

20u08 5 Brakel Om te vieren dat (buiten) dansen weer mag, organiseert de nieuwe dansschool Showspot zijn eerste outdoor workshop in Brakel.

“Showspot Danst”, heet de namiddagvullende workshop met onder anderen Filip D’Haeze (Swoop en Ment TV), Ayrton Hensmans (danser bekend van Like Me), Yenna De Merlier (Swoop en Showspot). “We organiseren een volledige namiddag met workshops voor jong en oud. Zo kunnen geïnteresseerden al eens kennis maken met ons aanbod”, zegt initiatiefneemster Yenna De Merlier, die in september in sporthal De Rijdt haar eigen dansschool opstart.

Voor iedereen

“Iedereen is welkom. We zullen er uiteraard voor zorgen dat de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden, zodat we op een veilige, vlotte manier een leuke dansnamiddag tegemoet gaan. Daardoor zijn de plaatsen wel beperkt. Je kan riskeren om een ticket te kopen aan de kassa, maar het is veiliger om vooraf je plaats te reserveren met een mail naar info@showspot.net”, zegt Yenna.

“Showspot Danst” vindt plaats op woensdag 24 juni in Basisschool Sint-Augustinus aan de Driehoekstraat 42a in Brakel. Deelnemen kost 5 euro voro één workshop. Voor 8 euro kan je er twee doen. Er is ook een zumba class voor 8 euro.