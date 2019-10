Ombra verduidelijkt de do’s en don’ts aan wie in Brakel een fuif wil organiseren Ronny De Coster

02 oktober 2019

17u35 0 Brakel Wie plannen heeft om in Brakel een fuif te organiseren, kan best op zaterdag 12 oktober in het Jeugdhuis Alfa eens luisteren wat de do’s en don’ts zijn in de gemeente.

Hoe pak je de organisatie van een fuif op een professionele manier aan en hoe zet je in op een positief feestklimaat? Ook welke gemeentelijke reglementeringen in de gemeente van kracht zijn, wordt toegelicht op het info-moment op zaterdag 12 oktober om 14 uur in het jeugdhuis aan de Jagerstraat 64b (naast de sporthal).

De info-namiddag is een initiatief van het Overleg Middelenmisbruik Brakel (Ombra), een forum met verschillende vertegenwoordigers van diensten die in aanraking komen met middelengebruik of jongeren.

Meer informatie is te verkrijgen met een mail naar Elsie.VandenHaezevelde@zov.be) of telefonisch op 0499/57.84.90.