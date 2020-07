Olsa organiseert sportkamp voor kinderen Ronny De Coster

09 juli 2020

18u19 0 Brakel Voetbalclub Olsa Brakel organiseert in augustus een zomerkamp voetbal en omnisport voor meisjes en jongens van 5 tot 14 jaar.

De sportstage vindt plaats van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus, telkens van 9 tot 16 uur op de terreinen van Olsa aan de Parkweg in Brakel. Er is opvang vanaf 8 uur en tot 17 uur. Deelnemers brengen een lunchpakket mee en kunnen ter plaatse een drankje kopen. De club biedt een tussendoortje aan. Inschrijven kost 100 euro en kan tot 18 augustus via de link https://forms.gle/dWFiGxYMocfsWok2A