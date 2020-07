Nu inschrijven voor kinderspeelpleindag in De Rijdt in Brakel Ronny De Coster

16 juli 2020

10u41 0 Brakel In de gemeentelijke sporthal in Brakel vindt op het einde van de zomervakantie een kinderspeelpleindag plaats. Deelnemers moeten nu al inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt.

De kinderspeelpleindag is bedoeld voor kinderen van de lagere school. Op het programma staan een poppenkast, creatieve workshops, spel en muziek. Deelnemers brengen zelf een lunchpakket mee. Onder meer om de corona-veiligheidsmaatregelen te kunnen respecteren, kunnen maximaal 40 kinderen deelnemen. Nu al inschrijven is daarom aangewezen. Dat kan bij Isabelle Miserez, tel. 0497.63.44.08, mail kinderspeelpleindagbrakel@gmail.com. De kinderspeelpleindag vindt plaats op vrijag 28 augustus van 9.30 tot 16 uur en is een organisatie van Evangelische Christenen Brakel met de steun van Gezinsbond Nederbrakel en Cultuurraad Brakel.