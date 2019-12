Nu al inschrijven voor nieuwjaarsdrink van gemeente Brakel Ronny De Coster

10 december 2019

17u15 0 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel trakteert zijn inwoners op een nieuwjaarsreceptie. Wie erbij wil zijn, moet wel nog deze week inschrijven.

De toost op het nieuwe jaar vindt plaats op zondag 5 januari van 11 tot 13 uur op het vernieuwde Marktplein van centrumgemeente Nederbrakel. Deelnemen is gratis, maar om in te schatten hoeveel drank en hapjes te voorzien zijn, vraagt de gemeente wel om vooraf in te schrijven.

Dat kan met een inschrijvingsformulier dat te vinden is op de gemeentelijke website www.brakel.be.