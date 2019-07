Noël Morreels gehuldigd als ere-schepen in Brakel Ronny De Coster

11 juli 2019

16u08 1 Brakel CD&V’er Noël Morreels heeft van de gemeenteraad in Brakel de titel van ere-schepen ontvangen. Morreels kan terugblikken op een politiek carrière van maar liefst 42 jaar.

Morreels kwam in 1976 in de gemeenteraad en bleef daar tot vorig jaar ononderbroken zetelen. Twaalf jaar was hij ook schepen van Sport, Toerisme en Feestelijkheden. Vanaf het jaar 2000 zetelde hij ook twaalf jaar in de provincieraad.

Onder zijn bewind als schepen werd in Brakel de sporthal De Rijdt gebouwd. Morreels liet in Brakel ook toeristische wandelwegen en een mountainbikeroute. “Ik ben er ook wel trots op, dat ik de VDAB nog 20 jaar in Brakel heb kunnen houden”, vertelt Morreels, die beroepshalve aan de slag is geweest bij de christelijke vakbond ACV.

Tijd voor de kleinkinderen

“Ik zal de politiek niet echt missen, want mijn zoon is me opgevolgd. Ik blijf dus wel een beetje meekijken. Al zal ik me niet bemoeien. Ik blijf wel nog actief in het ACV-bestuur en heb ook vier kleinkinderen. Mijn vrije tijd zal vooral naar hen gaan”, neemt de kersverse ere-schepen zich voor.