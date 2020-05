Nieuwe Kringwinkel opent de deuren in Brakel: “Exclusief snuisterparadijsje” Ronny De Coster

25 mei 2020

17u22 0 Brakel De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen, een fusie tussen De Kringwinkel Vlaamse Ardennen en Kringwinkel ’t Vierkant opent een nieuwe winkel aan de Wielendaalstraat in het centrum van Nederbrakel.

Daarmee is De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen toe aan haar achtste vestiging in de regio Vlaamse Ardennen. “Je kan de winkel in Brakel omschrijven als klein, fijn en exclusief”, zegt Isabelle De Smet, woordvoerder van De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen. “De zaak biedt een bijzonder aanbod aan kledij, textiel, schoenen en handtassen. Eer is ook een zorgvuldige selectie aan huisraad- en decoratiespulletjes te vinden. Het wordt een snuisterparadijsje met een regelmatig wisselend aanbod”, voorziet De Smet.

Sociale tewerkstelling

In de regio bouwt De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen doelgericht verder aan de doelstellingen van de organisatie. “We stimuleren de sociale tewerkstelling, bouwen aan een duurzame samenleving en bestrijden kansarmoede door tweedehandsgoederen aan te bieden”, vat zij de missie van de organisatie samen.

Geef iets weg

Er valt in de nieuwe Kringwinkel in Brakel niet alleen te snuisteren: er is ook een zogenaamd geefpunt voor goederen. “Iedere inwoner van Brakel kan er met herbruikbaar materiaal terecht tijdens de openingsuren van de winkel. Voor groter materiaal en ruimere hoeveelheden kunnen mensen een beroep doen op onze gratis ophaaldienst. We beschikken ook over een eigen inboedelservice voor het volledig leeghalen van woningen”, licht Isabelle De Smet toe.

De Kringwinkel in Brakel is vanaf 2 juni open op dinsdag, donderdag en zaterdag telkens van 9.30 tot 17 uur.