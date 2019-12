Nieuwe kringloopwinkel komt aan Wielendaalstraat in Brakel Ronny De Coster

03 december 2019

18u34 0 Brakel Over enkele maanden opent in Brakel een nieuwe kringloopwinkel. De tweedehandszaak komt in het pand van de vroegere strijk- en werkwinkel.

“Het idee voor de oprichting van een kringloopwinkel in Brakel bestaat al enige tijd. Dat het plan nu in een stroomversnelling komt, is te danken aan de fusie van Kringloopwinkels Vlaamse Ardennen met vestigingen in Ronse, Oudenaarde en Zottegem met ’t Vierkant, dat actief is in Ninove en Geraardsbergen”, zegt Marijn Devalck (Open Vld), de Brakelse schepen van Sociale Zaken.

Opening in de lente

Het initiatief komt van ’t Vierkant. “De nieuwe Kringloopwinkel krijgt onderdak in het pand in de Wielendaalstraat, dat eigendom is van de gemeente en waar tot voor enkele maanden ook nog de Welzijnsschakel was gevestigd. Met die organisatie, die intussen aan de overkant van de Wielendaalstraat huist, willen we met de Kringloopwinkel graag een samenwerking realiseren”, zegt Devalck. Hij voorziet dat de Kringloopwinkel Brakel in de lente van 2020 de deuren zal openen. Eerst moet het pand nog een verbouwing ondergaan.