Nieuwe Aldi in Brakel opent woensdag: “Nog meer de nadruk op de versmarkt” Ronny De Coster

07 september 2020

14u40 0 Brakel Discounter Aldi opent woensdag de deuren van een nieuwe winkel aan de Geraardsbergestraat in Brakel. “We vestiging is fel uitgebreid met de nadruk op verse producten zoals brood, vers vlees en groenten en fruit”, zegt Benjamin Vanagt, regionaal managing director bij Aldi

Aldi was half april begonnen met de verbouwing van haar vestigingen aan de Geraardsbergsestraat in Nederbrakel. “De klanten zullen grote ogen opzetten, want de nieuwe winkel is met 1.100 m2 verkoopruimte flink groter dan de vorige winkel. We hebben een stuk terrein aan de achterkant van de winkel opgenomen in de verbouwing”, zegt Benjamin Vanagt, Managing Director van de regionale hoofdzetel Aldi Erpe-Mere.

Bredere gangen

De vergroting van de winkel maakt onder meer bredere wandelgangen mogelijk. “Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten hoe de ideale ALDI-winkel eruit ziet. Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht”, zegt Vanagt.

Focus op vers

De nadruk van de nieuwe winkel ligt duidelijk op vers. We willen met een heuse versmarkt uitpakken, waarbij klanten een uitgebreid assortiment aan groenten en fruit los kunnen aankopen. Naast groenten en fruit zijn er meer ‘convenience’-artikelen zoals voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken. Daarnaast kan de klant er terecht voor een mooi aanbod aan vers vlees dat quasi 100% van Belgische afkomst is. En het assortiment verse broodjes, gebak en verse koeken, die meerdere malen per dag worden gebakken, is fors uitgebreid”, legt Benjamin Vanagt uit. De nieuwe Aldi in Brakel is 1.100 vierkante meter groot. Er is een parking voor 90 auto’s.