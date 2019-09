Nederlander betrapt met 70 kilogram weed: “Niet bewezen dat het cannabis is” Wouter Spillebeen

10 september 2019

16u22 4 Brakel Een Nederlander die in Brakel betrapt werd met 70 kilogram cannabis, vraagt in beroep de vrijspraak omdat het niet bewezen zou zijn dat het goedje aan de wettelijke definitie van cannabis voldoet. Er werden nooit tests uitgevoerd om de THC-waarde te testen. Het Openbaar Ministerie vraagt dan weer een strengere straf dan in eerste aanleg.

In september 2016 werd een verdachte situatie gemeld op de parking van de Aldi in Brakel. De politie vond er maar liefst 70 kilogram cannabis in een bestelwagen en pakte vier personen op, onder wie Nederlander Z.M. (30). Hij werd aanzien als tussenpersoon tussen Nederlandse drugsbendes en een verkoper in België. Hij kreeg een celstraf met uitstel onder voorwaarden, maar die kan hij volgens het Openbaar Ministerie niet uitvoeren omdat hij in het buitenland woont. Daarom vraagt de procureur in beroep een straf zonder uitstel.

We kunnen pas van een strafbaar feit spreken als de THC-waarde hoger is dan 0,2 procent. De politie heeft met een toestelletje vastgesteld dat er indicaties waren van cannabis, maar een verdere controle is niet gebeurd Advocaat Walter Van Steenbrugge

Maar daar denkt de verdediging anders over. Volgens hen is het niet eens bewezen dat het goedje in de bestelwagen voldoet aan de wettelijke definitie van cannabis. Daarvoor verwijzen ze naar een Koninklijk Besluit dat misdrijven omschrijft en de drug definieert. “We kunnen pas van een strafbaar feit spreken als de THC-waarde hoger is dan 0,2 procent”, pleitte advocaat Walter Van Steenbrugge. “De politie heeft met een toestelletje vastgesteld dat er indicaties waren van cannabis, maar een verdere controle om de graad van THC te bepalen, is niet gebeurd.”

Verhuis

Volgens de verdediging werden stalen genomen van de ‘cannabis’ en werd de rest vernietigd. Die stalen zouden niet onderzocht zijn en omdat ze niet in een optimale staat bewaard kunnen worden, is het nu niet meer mogelijk om een test uit te voeren. Op de vraag waarom de Nederlander de planten dan vervoerde, kon hij niet sluitend antwoorden.

De eigenaar van de bestelwagen werd in eerste aanleg ook veroordeeld en ging ook in beroep. Hij beweert dat hij zijn wagen alleen had uitgeleend voor een verhuis en dat hij geen idee had dat er drugs mee vervoerd zouden worden. De andere beklaagden beamen dat. Op acht oktober kennen de mannen hun straf.