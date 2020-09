Natuurpunt gaat appels plukken en rapen aan Boembeke en zoekt helpende handen Ronny De Coster

08 september 2020

18u31 0 Michelbeke/Sint-Goriks-Oudenhove Milieuvereniging Natuurpunt gaat op zondag 13 september appels rapen en plukken op de boomgaard aan Boembeke en kan daarbij nog wat helpende handen gebruiken.

De appels worden na de middag verwerkt in de mobiele fruitpers aan de Boembekemolen. Natuurpunt wil het sap serveren in de Boembekemolen tijdens onder meer de Lentemaaltijd en de Boembekefeesten. Een deel van het sap wordt gebruikt voor de productie van het bier Boembeke Luiwerk. Wie de handen uit de mouwen wil steken, wordt vanaf 9.30 uur verwacht aan de boomgaard Boembeke, Langendries in Sint-Goriks-Oudenhove op 100 meter van de Boembekemolen in Michelbeke.