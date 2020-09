Mooimakers organiseren zwerfvuilactie in Zegelsem:”We kunnen nog helpende handen gebruiken” Ronny De Coster

17 september 2020

19u47 1 Zegelsem Een team Mooimakers trekt op zaterdag 19 september op pad in de Brakelse deelgemeente Zegelsem.

Jean-Pierre Dobbelaere, Marcel Saytijdt en Marc De Pessemier zijn de voortrekkers. Ter gelegenheid van de World Cleanup Day, waarbij in 180 landen zwerfvuilacties plaatsvinden, vertrekken ze zaterdag om 9 uur op het dorpsplein van Zegelsem om in enkele straten van die Brakelse deelgemeente zwerfvuil op te ruimen. “Wij hopen dat nog wat helpers bij ons aansluiten. We voorzien alvast voldoende vuilniszakken”, zeggen de drie Mooimakers.