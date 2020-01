Moeder en stiefvader wakker geschud nadat dochter politie vertelt over hun druggebruik: “Nu gebruiken we niets meer” LDO

06 januari 2020

14u38 0 Brakel Een koppel uit Brakel dat jarenlang verslaafd was aan speed, heeft zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Het was de dochter van de vrouw (38) die bij de politie aan de alarmbel trok. “Dat was eigenlijk een goede zaak, daarna zijn we wakker geschoten”, zegt haar stiefvader (45).

De dochter trok naar de politie om te melden dat er bij haar thuis drugs werd gebruikt en dat er wapens in huis waren. Daarop volgde een huiszoeking waarbij de politie maar liefst 800 gram speed voor eigen gebruik, een onvergunde tweeloop, een zelfgemaakte wapenstok en een loodjesgeweer vond. De ouders werden in voorlopige hechtenis genomen en mochten nadien onder voorwaarden naar huis. “Sindsdien gebruiken we geen drugs meer”, vertelt het koppel in de rechtbank. “Het is dus eigenlijk een goede zaak dat onze dochter naar de politie is gestapt. Het heeft ons wakker geschud.”

Bewijzen

Het Openbaar Ministerie vordert voor de twee beklaagden wel nog zware straffen. De vrouw riskeert een celstraf van 14 maanden en een boete van 8.800 euro, de man een celstraf van 24 maanden en een boete van 9.200 euro omdat hij bij de huiszoeking ook een slag heeft uitgedeeld aan een agent en hij in een zaak van verkeersagressie een andere bestuurder een slag heeft gegeven.

Het koppel krijgt van de rechter eerst nog een kans om te bewijzen dat ze geen drugs meer gebruiken. Pas daarna zal hij de strafmaat bepalen.