Middenstandsraad toont handelaars vanavond plannen voor “Brakel onderneemt” Ronny De Coster

24 september 2019

10u54 0 Brakel Het bestuur en de leden van de middenstandsraad Brakel organiseren vanavond de kick-off van het project “Brakel onderneemt”, dat acties voorziet om het handelsleven en ondernemen in de gemeente aan te wakkeren.

Voorzitter Hans Van den Daele leidt de avond in, waarna middenstandshepen Peter Vanderstuyf (Open Vld) de stand van zaken schetst in het RUP zonevreemde bedrijven en de uitbreiding van de ambachtelijke zone.

Annemie D’haeyer, ondervoorzitter van Middenstandsraad verduidelijkt de acties (zoals Brakel Oktobert) die de raad en de Brakelse handelaars op het getouw zetten.

Bart Wallaeys, algemeen directeur van Solva, ontvouwt een detailhandelsplan.

Brouwerij De Graal

De kick-of van Brakel Onderneemt vindt vandaag vanaf 19 uur plaats in brouwerij ‘De Graal’ aan de Industrielaan 42A in Brakel. De toegang is gratis en iedereen is welkom.