Met opbrengst van spaghetti-avond breidt Natuurpunt in Vlaamse Ardennen haar natuurgebieden uit Ronny De Coster

30 juni 2019

10u32 0 Brakel Een spaghetti-avond die de Natuurpunt onlangs in Horebeke heeft georganiseerd, bracht 4.200 euro op. Met dat geld werkt de natuurvereniging verder aan de ontwikkeling van enkele natuurgebieden in de Vlaamse Ardennen.

Meer dan 220 Natuurpuntleden en sympathisanten hebbenaan het spaghettifestijn deelgenomen.

“De volle zaal en de steun van verschillende sponsors zorgde voor een recordopbrengst van 4200 euro. Dit bedrag zal besteed worden aan de verdere uitbouw en beheer van de natuurgebieden in de Maarkebeekvallei, het Burreken en het Paddenbroek. Recent hebben we in het natuurgebied ‘t Burreken in Zegelsem en Horebeke een oppervlakte van 7000 m² verworven. Die zal dankzij deze steun sneller kunnen ingericht worden als nieuw bos”, zegt Filip Hebbrecht van Natuurpunt Vlaamse Ardennen.