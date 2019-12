Met 95 op reüniefeest van 65-jarigen in Brakel Ronny De Coster

02 december 2019

23u34 0 Brakel 65-jarigen uit Brakel bliezen verzamelen voor een reüniefeest in feestzaal De Linde in Erwetegem. Ze waren met maar liefst 95 op de afspraak.

“Het is de vierde keer dat we met deze groep samenkomen: er waren ook al reünies op 50, 54 en 60 jaar”, vertelt organisator Dany Bourdeaud’huy. “We hebben ons erg geamuseerd en hebben alvast afspraak gemaakt om in 2024 te feesten als 70-jarigen”, besluit Dany.