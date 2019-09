Meerderheid wijst voorstellen oppositie af: de knip blijft in het centrum van Nederbrakel Ronny De Coster

04 september 2019

16u08 14 Brakel Er verandert niets aan de verkeerscirculatie in het centrum van Nederbrakel: de liberale meerderheid verwerpt de voorstellen van de verenigde oppositie van sp.a, CD&V, V.B en N-VA om “de knip” eruit te halen en de verkeersstroom in de Wielendaalstraat om te keren. “Anders hebben we geen verkeersluwe Markt meer”, motiveert Alexander De Croo (Open Vld) waarom alles bij het oude blijft.

De regeling van de verkeersstromen in hartje Nederbrakel doet discussies oplaaien, sinds vorig jaar het circulatieplan is ingevoerd. Blijvend twistpunt: de Wielendaalstraat.

Daar heeft het gemeentebestuur de rijrichting veranderd: je kan alleen vanuit de Hoogstraat nog de Wielendaalstraat inrijden. Gevolg: al het verkeer dat via het Lindeplein naar het centrum wil, moet omrijden via de Meerbeekstraat, de N8 en de Kasteelstraat, ofwel de Driehoekstraat en Watermolenstraat. Vooral bewoners van de Valkenberg klagen erover, dat ze zich door dat omrijden afgesloten vinden.

“Gewoon omkeren, toch?”

“Keer dan toch gewoon die rijrichting in de Wielendaalstraat om”, zo stelt de verenigde oppositie voor. “De Meerbeekstraat is niet geschikt om zoveel verkeer te slikken. Je moet dan ook nog eens het gevaarlijke kruispunt aan de Jagerstraat over. En in de Driehoekstraat moet je voorbij een school: ook daar is al dat verkeer van de Valkenberg niet wenselijk”, bedenken Jan Haegeman (N-VA) en Bart Morreels (CD&V).

Op woensdag

Alleen: in het verleden was de rijrichting in de Wielendaalstraat al eens omgekeerd en toen reed al het verkeer vanuit de Stationsstraat en Kasteelstraat zich boven die Wielendaalstraat vast. “Maar ook daarvoor is een oplossing”, vindt Véronique Lenvain (VB). “Op woensdag kunnen we het verkeer in de Wielendaalstraat wél naar beneden laten rijden. Of nog makkelijker: je verschuift de marktkramen in de Hoogstraat een beetje op richting Neerstraat, zodat het verkeer op woensdag vanuit de Hoogstraat rechts kan afslaan via de Vierschaar om het centrum te verlaten”, stelt Lenvain voor.

Verkeersluw houden

Om haar punt te maken, riep de verenigde oppositie zelfs speciaal de gemeenteraad bijeen. Maar daar veegde de bestuursmeerderheid alle voorstellen van tafel.

“Omdat ze ingaan tegen het principe van een verkeersluwe markt en het evenwicht verstoren tussen de auto en de zwakke weggebruiker. Het kan niet de bedoeling zijn om de auto weer het overwicht te geven op en rond ons vernieuwde Marktplein. Uit tellingen eind augustus -dus toen het zelfs nog vakantie was- blijkt dat elke dag 1.300 auto’s door de Wielendaalstraat rijden. Dat is vooral doorgaand verkeer. Dat gaan we toch niet weer over het Marktplein gaan sturen? Kom je vanop de Valkenberg, dan kan je toch ook wel het Marktplein op of je auto parkeren aan de Tirse. Dat is pal in het centrum. Ik snap de commotie niet en aan het principe van een autoluw Markplein zullen we niet raken. Dat zou ook de horeca ons niet in dank afnemen”, motiveert Alexander De Croo (Open Vld). Daarmee lijkt de politieke discussie gesloten: in hartje Nederbrakel blijft alles bij het oude.